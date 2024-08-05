Действующий чемпион по прыжкам в высоту Тамбери попал в больницу перед вылетом на Олимпиаду

Итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери рассказал, что попал в больницу перед стартом своей дисциплины на Олимпиаде в Париже.

32-летнего спортсмена госпитализировали с подозрением на камни в почках.

«Сегодня я должен был улететь в Париж, чтобы начать путешествие к большой мечте, а вместо этого мне посоветовали отложить рейс на завтра в надежде, что этот кошмар закончится.

Все, что я могу делать, это ждать и молиться. Я не заслуживаю всего этого, я сделал все для этой Олимпиады, все. Я действительно этого не заслуживаю.

«Одно я могу сказать точно – я не знаю как я туда доберусь, но я буду в прыжковом секторе и буду отдавать все силы до последнего прыжка, каким бы не было мое состояние», – написал итальянец в соцсетях.

Тамбери является действующим олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту – он выиграл соревнования в своей дисциплине на Олимпиаде-2020 в Токио.