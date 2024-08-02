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Париж-2024

2 августа, 23:02

Чептегеи из Уганды выиграл золото на дистанции 10 000 м на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Угандийский легкоатлет Джошуа Чептегеи выиграл золото на дистанции 10 000 м на Олимпийских играх в Париже.

Он показал результат 26 минут 43,14 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

Серебро завоевал эфиоп Бериху Арегави — 26 минут 43,44 секунды. Бронзу выиграл американец Грант Фишер — 26 минут 43,46 секунды.

27-летний Чептегеи стал двукратным олимпийским чемпионом — на его счету также золото Токио-2020 на дистанции 5000 м.

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
легкая атлетика
Олимпиада
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