Бегун Тебого завоевал первую золотую медаль Олимпийских игр в истории сборной Ботсваны

Легкоатлет из Ботсваны Летсиле Тебого завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в беге на 200 м.

21-летний ботсванец показал результат 19,46 секунды. Серебро завоевал американец Кеннет Беднарек (19,62), бронза у еще одного американца — Ноа Лайлза (19,70).

Тебого завоевал первое золото Олимпийских игр в истории Ботсваны. На Играх-2012 Найджел Амос взял серебро в беге на 800 м, а на Олимпиаде-2020 сборная завоевала бронзу в эстафете 4х400 м.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м

Финал

1. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 19,46

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,62

3. Ноа Лайлз (США) — 19,70