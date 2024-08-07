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Париж-2024

Сегодня, 22:49

Австралийка Кеннеди стала олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом

Алина Савинова
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Австралийская легкоатлетка Нина Кеннеди выиграла соревнования в прыжках с шестом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Победный прыжок 27-летней спортсменки составил 4,90 м. Второе место заняла американка Кэти Мун, третье — канадка Алиша Ньюман. Обе спортсменки показали результат 4,85 м.

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Шест

Финал

1. Нина Кеннеди (Австралия)

2. Кэти Мун (США)

3. Алиша Ньюман (Канада)

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