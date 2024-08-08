Американская легкоатлетка Сондерс выступила в балаклаве на соревнованиях по толканию ядра на Олимпиаде
Американская спортсменка Рэйвен Сондерс вышла на соревнования по толканию ядра на Олимпиаде-2024 в балаклаве.
Атлетка провела квалификацию в черной балаклаве, закрывающей лицо, и темных очках.
По итогам квалификации Сондерс заняла четвертое место в группе B с результатом 18,62 метра и прошла в финал.
Рэйвен Сондерс.
Фото Reuters
Финал соревнований по толканию ядра у женщин пройдет в пятницу, 9 августа. Начало запланировано на 20.35 по московскому времени.
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