Американская легкоатлетка Сондерс выступила в балаклаве на соревнованиях по толканию ядра на Олимпиаде

Американская спортсменка Рэйвен Сондерс вышла на соревнования по толканию ядра на Олимпиаде-2024 в балаклаве.

Атлетка провела квалификацию в черной балаклаве, закрывающей лицо, и темных очках.

По итогам квалификации Сондерс заняла четвертое место в группе B с результатом 18,62 метра и прошла в финал.

Рэйвен Сондерс. Фото Reuters

Финал соревнований по толканию ядра у женщин пройдет в пятницу, 9 августа. Начало запланировано на 20.35 по московскому времени.