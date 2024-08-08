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Париж-2024

Сегодня, 12:45

Американская легкоатлетка Сондерс выступила в балаклаве на соревнованиях по толканию ядра на Олимпиаде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Рэйвен Сондерс.
Фото Reuters

Американская спортсменка Рэйвен Сондерс вышла на соревнования по толканию ядра на Олимпиаде-2024 в балаклаве.

Атлетка провела квалификацию в черной балаклаве, закрывающей лицо, и темных очках.

По итогам квалификации Сондерс заняла четвертое место в группе B с результатом 18,62 метра и прошла в финал.

Рэйвен Сондерс.
Фото Reuters

Финал соревнований по толканию ядра у женщин пройдет в пятницу, 9 августа. Начало запланировано на 20.35 по московскому времени.

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