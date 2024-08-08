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Париж-2024

Сегодня, 22:43

Американка Маклахлин завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами и побила собственный мировой рекорд

Сергей Разин
корреспондент
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Американская легкоатлетка Сидни Маклахлин завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в беге на 400 метров с барьерами.

25-летняя американка пробежала за 50,37 секунды и установила новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало ей же (50,65). Серебро у еще одной американки Анна Кокрнелл (51,87), бронза у голландки Фемке Бол (52,15).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

400 м с/б

Финал

1. Сидни МакЛахлин (США) — 50,37 (WR)

2. Анна Кокрнелл (США) — 51,87

3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,15

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