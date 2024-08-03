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Париж-2024

Сегодня, 22:07

Американец Краузер стал первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра

Виктория Кравченко
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Американский толкатель ядра Райан Краузер завоевал золото на Олимпиаде в Париже. Результат 31-летнего спортсмена составил 22,90 метров. Он стал первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом в толкании ядра.

Серебро выиграл американец Джозеф Ковач (22,15). Бронза — у легкоатлета с Ямайки Раджиндра Кэмпбелла (22,15).

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Ядро

Финал

1. Райан Краузер (США) — 22.90

2. Джо Ковач (США) — 22.15

3. Ранджиндра Кэмпбелл (Ямайка) — 22.15

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