Американец Бенджамин стал первым в олимпийском забеге на 400 метров с барьерами
Американский легкоатлет Рэй Бенджамин завоевал золото Олимпиады-2024 в забеге на 400 метров с барьерами.
Вторым пришел к финишу норвежец Карстен Вархольм, уступив победителю 0,20 секунды. Бронзовая медаль досталась бразильцу Алисону Дос Сантосу (+0,40).
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
400 м с/б
Финал
1. Рэй Бенджамин (США) — 46,46
2. Карстен Вархольм (Норвегия) — 47,06
3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 47,26
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