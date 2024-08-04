Адель прервала концерт в Мюнхене ради просмотра финального забега на Олимпиаде

Британская певица Адель прервала собственный концерт в Мюнхене ради просмотра женского легкоатлетического забега на Олимпиаде-2024.

На концерте находилось около 80 тысяч человек.

В финальном забеге на 100 метров победу одержала Жюльен Альфред из Сент-Лусии. Серебро завоевала Ша'Карри Ричардсон, а бронза досталась Мелиссе Джефферсон (обе — представительницы США).

Ранее 36-летняя Адель неоднократно была замечена на спортивных состязаниях. Так, она часто посещает матчи НБА, а недавно вживую посмотрела финал чемпионата Европы по футболу.

Олимпийские игры в Париже продолжатся до 11 августа.