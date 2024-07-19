Японку выгоняют из олимпийской сборной за курение. До этого места в команде лишали из-за супружеской измены

Строгие правила дальневосточной страны.

В сборной Японии по спортивной гимнастике необычный скандал. Места в команде по дисциплинарной причине лишили одного из лидеров женской команды и одну из главных претендентов на медали. Формально Секо Мията и правда нарушила внутрикомандный распорядок, только само нарушение не вызывает ничего, кроме улыбки. Мията была поймана на курении, что строго запрещено членам национальной сборной. Неужели японцы готовы пойти на принцип и оставить без Олимпиады одну из своих главных звезд?

Капитана убирают из команды за курение в 19 лет

Небольшой штрих о нравах в Японии — из национальной сборной по спортивной гимнастике выгоняют 19-летнюю спортсменку Секо Мияту. Она подозревается в курении во время подготовительных сборов, в данный момент ведется дисциплинарное расследование. Капитан женской сборной Мията не появилась на открытой тренировке 17 июля. Японская команда сейчас завершает предолимпийский сбор в Монако, а для Секо он, видимо, станет и последним мероприятием в составе олимпийской команды. При этом Хикару Танака, руководитель женской ассоциации гимнастики Японии, отказалась публично комментировать ситуацию вокруг Мияты, сославшись на обстоятельства.

Уже 18 июля было объявлено, что 19-летняя студентка Университета Джун покидает команду из-за нарушения командного кодекса поведения. Тренер Мицуру Танабэ (54 года), который тренирует Мияту, подтвердил наличие проблем у своей подопечной: «Я знаю, что расследование ведется. Мы следим за ситуацией».

Мията едва ли не сильнейшая гимнастка Страны восходящего солнца. Она участвовала в чемпионате мира 2022 года и завоевала бронзовую медаль на бревне. А в апреле этого года — одержала свою первую победу на Всеяпонском чемпионате и завоевала третье подряд золото на NHK Trophy в мае, что и дало девушке право на участие в Олимпийских играх. Шансы на медаль в Париже у Секо и правда были высокие, однако теперь возможность участия в Играх для нее, судя по всему, потеряна. Обратно ситуацию, учитывая дедлайн по заявкам, не провернуть.

Секо Мията. Фото AFP

У нарушительницы нет адекватной замены

Почему вообще курение на олимпийских сборах японцы посчитали серьезным проступком? Дело в том, что 19-летняя гимнастка не достигла по законам своей страны возраста полной дееспособности. И хотя в редакции Гражданского кодекса от 2022 года совершеннолетие наступает в 18 лет вместо 20, возраст для курения и употребления алкоголя все еще остается на границе 20 лет. И все же ситуация с Миятой неоднозначна, поэтому отстранение девушки вызвало бурные споры в соцсетях. С одной стороны, японские болельщики пишут, что закон един для всех. Но с другой, люди не понимают, как можно лишать девушку шанса всей жизни, а сборную — капитана из-за проступка, степень общественной опасности которого вызывает сомнения.

Бывший губернатор Токио и член Палаты советников Наоки Иносе написал, что не понимает, откуда такая шумиха из-за обычного табака. «Это лишь сигареты... а не наркотики! И за это вы пытаетесь разрушить мечты 19-летнего подростка?» Проблема еще и в том, что, убирая из состава Мияту, японцы не только лишают шанса на вероятную медаль Секо в личных дисциплинах и ломают карьеру талантливой девушки, но еще и уменьшают шансы сборной на командный успех. А они, с учетом отстранения российской сборной и прогресса японок, самые высокие с 1964 года, последнего, когда эта дальневосточная сборная поднималась на пьедестал в гимнастике. Последствия отстранения девушки оценить невозможно, равно как и найти ей подходящую замену.

Аико Сугихара. Фото Global Look Press

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Самая вероятная замена проштрафившейся Мияте — Аико Сугихара. У 24-летней гимнастки только один плюс — это опыт — она уже дважды была на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021-м в Токио. Игры в Париже могут стать для нее третьими подряд. Учитывая, что даже на не самом конкурентном NHK Trophy Сугихара недавно заняла только пятое место, как претендент на статус нового лидера сборной она точно не выглядит. Все-таки лучшие годы и без того не самой одаренной спортсменки, судя по всему, уже позади. Так что непонятно, зачем японцы идут на такую принципиальность.

Уже не в первый раз, ведь ранее по этическим соображениям из сборной выгоняли звездного пловца Дайэ Сето за... супружескую измену. Поступок едва ли достойный уважения, однако как он связан со спортом? Особенно удивительно японская принципиальность выглядит на фоне американцев, которые брали на Олимпиаду-2020 обвиняемого в сексуальных домогательствах фехтовальщика Алена Хаджича. А сейчас Нидерланды вообще везут на Игры в Париж волейболиста-пляжника, отсидевшего за педофилию. И тут никого этика не интересует.