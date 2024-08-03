Гимнастка зарабатывает миллионы, но не участвует в Олимпиаде

Почему Оливия Данн пропускает Олимпийские игры в Париже.

Самая красивая гимнастка наслаждается атмосферой Олимпиады, а ее поклонники недоумевают, почему же она не принимает участие в самих Играх. Гимнастка выложила снимки, на которых она позирует на трибуне в свитере с флагом США на фоне Эйфелевой башни, и фанаты сразу же начали атаковать ее вопросом о причине ее неучастия в главном турнире. На что сама девушка шутливо ответила: «Ушибла палец на ноге».

На самом деле ответ на этот вопрос весьма прост. В интервью New York Post, Оливия отметила, что она уже выступала за национальную команду на турнире за Трофей города Езоло в 2017 году и больше не собирается возвращаться.

«Не думаю, что когда-либо приму участие в Олимпийских играх, поскольку я уже соревновалась в сборной и закрыла для себя эту главу, перейдя в университет Луизианы», — сказала спортсменка.

Оливия начала заниматься гимнастикой уже в три года, но травмы помешали ей добиться существенного прогресса. В 2019 году она перешла в университет Луизианы и стала участвовать в соревнованиях NCAA. Вместе с этим гимнастка активно вела свои соцсети, завоевала огромную популярность и стала известной благодаря своей миловидной внешности и откровенным фотографиям.

21-летняя спортсменка успевает и тренироваться, и отрабатывать рекламные контракты, снимаясь в фотосессиях, участвуя в различных мероприятиях и зарабатывая миллионы долларов. При этом уровень Оливии как гимнастки не позволяет ей даже мечтать о месте в олимпийской сборной США.

Источник фото: Getty Images, личный архив Оливии Данн