Симона Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой. Она может повторить рекорд Латыниной

Американка уже на этих Играх собирается выиграть свое девятое золото.

Симона Байлз выиграла седьмое олимпийское золото в карьере — 3 августа стала лучшей в опорном прыжке. Американка уже на этих Играх может сравняться с рекордом Ларисы Латыниной, которая девять раз занимала первое место.

На соревнованиях 3 августа Симона выдала отличную первую попытку — исполнила коронный прыжок «Байлз II«, названный в ее честь и считающийся одним из самых сложных технических элементов. Именно Байлз оказалась первой, кто исполнил его на официальном турнире. В итоге судьи оценили эту попытку во внушительные 15,700 балла, вторую — в 14,900.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Средний результат Байлз составил 15,300 — этого хватило, чтобы обойти всех соперниц. Занявшая вторую строчку бразильянка Ребека Андраде набрала 14,966 очка. Американка пока неуязвима в Париже: выиграла во всех трех дисциплинах (командное соревнование, многоборье и опорный прыжок) и завоевала уже 10-ю олимпийскую медаль в карьере. Семь из них — высшей пробы.

27-летняя гимнастка приблизилась к рекорду Латыниной, которая выступала в 1950-1960 годах. Советская спортсменка — девятикратная олимпийская чемпионка, взяла эти награды всего за три Олимпиады — третьи Игры сейчас проводит и Байлз. Всего у Латыниной 18 различных медалей.

Байлз имеет шанс сравняться с Латыниной уже в Париже: осталось две номинации, в которых она поборется за золото, — бревно и вольные упражнения. А вот в соревнованиях на брусьях американка не прошла в финал. Также у Симоны уже есть две бронзы за выступления на бревне и высшая награда за вольные упражнения на прошлых Играх.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Для того чтобы превзойти рекорд Латыниной, американке придется съездить еще на следующую Олимпиаду. Однако наша великая гимнастка верит в то, что Симона рано или поздно превзойдет ее достижение.

«Байлз сможет меня обогнать за счет того, что вольные упражнения у нее гораздо сильнее. Она будет продолжать прогрессировать. Из-за отсутствия россиянок уровень сильно упал, поэтому Байлз продолжает спокойно побеждать», — приводит слова Латыниной «Матч ТВ».