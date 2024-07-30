Байлз вернулась в погоню за Латыниной. Теперь она отстает от легендарной советской гимнастки на четыре золотые медали
Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Париж
Командное многоборье. Женщины
1. США (Симона Байлз, Джейд Кэйри, Джордан Чайлз, Суниса Ли, Хецли Ривера) — 171,296
2. Италия (Анжела Андреоли, Элис Д`Амато, Манила Эспозито, Элиза Иорио, Джорджиа Вилья) — 165,494
3. Бразилия (Ребека Андраде, Жаде Барбоза, Лоррен Оливейра, Флавия Саравия, Джулия Соарес) — 164,497
Первый финал в спортивной гимнастике у женщин развеял все вопросы о форме и медальных надеждах главной звезды олимпийского турнира Симоны Байлз. Командное многоборье сборная США вместе с капитаном Байлз выиграла без малейшего сопротивления.
Подозрительная травма в квалификации
В Париж Байлз приехала, имея в своей коллекции четыре золотые олимпийские медали. На этих Играх ей пророчат еще минимум четыре. Таким образом, она сможет приблизиться к рекорду советской гимнастки Ларисы Латыниной, у которой было девять побед на летних Олимпиадах.
Но в первую очередь американке нужно было хорошо начать в командном многоборье и оправдаться перед сборной за провал на Олимпиаде в Токио. Тогда американка снялась с соревнований, серьезно убавив шансы сборной США и надломив ее психологию. В результате главные фаворитки стали вторыми, а золотые медали завоевали наши девушки. Из Токио Симона, помимо серебра в команднике, увезла еще бронзу, добытую в упражнениях на бревне. Причиной такого ужасного для нее выступления гимнастка назвала ментальные проблемы и после летних Игр взяла паузу в карьере на два года.
За год до Игр Байлз вернулась и быстро набрала нужные кондиции. Сейчас она снова главная звезда и фаворит турнира. Правда, в квалификации был неоднозначный момент, когда американка напугала своих болельщиков, среди которых на трибунах было много селебрити: Том Круз, Ариана Гранде, Снуп Догг. Во время разминки на вольных упражнениях Симона получила травму левой лодыжки. Почувствовав боль при приземлении, она убежала в подтрибунное помещение и вернулась на арену с затейпированной ногой.
Симона показывала, что ей больно, иногда прихрамывала, но на само выступление травма как будто бы не повлияла. Американки с большим преимуществом завершили квалификацию на первом месте, а тренер Байлз Сесиль Ланди успокаивала фанатов: «Она и не думала о снятии. Просто небольшая боль в икре. Симона почувствовала болезненные ощущения на гимнастическом ковре. Мы немного подлатали ее, чтобы она выполнила вольные упражнения. В конце она почувствовала себя лучше».
В серьезность травмы Симоны не поверила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. «Ситуация так сложилась, что Байлз можно все, ей все сходит с рук. Конечно, у нас есть возмущение. Но, к сожалению, нас не слышат, — возмущалась Родионенко в разговоре с «СЭ». — О Байлз очень много говорят. Она поддерживает это, ей нравится, она в этом купается. Типичная американка. Странным поведением просто хотела привлечь к себе внимание».
Пятое золото
На финале командника был ожидаемый аншлаг. Среди зрителей снова большое количество знаменитостей: Куин Латифа, Майкл Фелпс, Серена Уильямс. Из неочевидных неамериканских селебрити можно было встретить Ананта Амбани и Радхике Мерчант. Это пара из Индии, сыгравшая в этом году свадьбу года, которую организовал отец жениха — самый богатый человек Азии Мукеш Амбани.
Но главной звездой вечера была Байлз, за каждым движением которой следили все трибуны. Американка стала выдавать шоу с самого начала. Команды выходили по очереди. Сборная США замыкала этот парад под дикий рев стадиона. После выхода гимнасткам нужно было встать перед камерами и дождаться, пока каждую назовут поименно. Но Симона сразу куда-то рванула, а после со смехом вернулась на нужную точку. Уже можно было понять, что настроение и состояние у нее хорошее, хотя лодыжка все так же была затейпирована.
Байлз на экране показывали постоянно, что каждый раз вызывало бурную реакцию трибун. Ей для этого даже не нужно было делать что-то выдающееся. Например, между выступлениями румынки в вольных упражнениях и канадки на бревне режиссер, видимо, решил, что давненько Симоны не было в трансляции, и вывел ее экран. Американка в этот момент зевала. Забавный эпизод быстро разлетелся по соцсетям.
Сбоев в выступлении Байлз и ее партнерши по команде не допускали. В отличие от других претендентов на медали — сборной Китая. Азиатки сыпались друг за другом: одна в полете билась ступнями о брусья, другая падала с бревна. В итоге Китай стал лишь шестым, но даже с идеальным качеством превзойти американок в этот вечер он бы не смог.
Байлз была практически безупречна на всех снарядах. Разве что не так хорошо справилась с бревном, пару раз потеряв равновесие, а на вольных допустила пару небольших заступов. Но сложность программы и ее исполнение обязывали судей ставить высокие оценки. С каждой новой ротацией превосходство американок росло. Когда Симоне оставалось закрыть программу выступлений на вольных, всем было очевидно, что уже никто и ничто помешать взять золото США не сможет. Конечно, Байлз и компания с показным трепетом ждали финальной оценки, но понимали, что итогом станут радостный крик и групповые обнимашки.
Интригой было только то, кто займет оставшиеся места на пьедестале. И здесь есть неожиданности. Серебро завоевала сборная Италии. Для нее это первые медали в командном многоборье за 96 лет. А бронзовые призеры из Бразилии вообще дебютировали на олимпийском подиуме в этом виде программы. Однако радостные слезы вошедших в историю итальянок и бразильянок оказались лишь фоном в трансляции для триумфа Байлз и сборной США.