Байлз вернулась в погоню за Латыниной. Теперь она отстает от легендарной советской гимнастки на четыре золотые медали

Женская сборная США не заметила соперниц в командном многоборье.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Париж

Командное многоборье. Женщины

1. США (Симона Байлз, Джейд Кэйри, Джордан Чайлз, Суниса Ли, Хецли Ривера) — 171,296

2. Италия (Анжела Андреоли, Элис Д`Амато, Манила Эспозито, Элиза Иорио, Джорджиа Вилья) — 165,494

3. Бразилия (Ребека Андраде, Жаде Барбоза, Лоррен Оливейра, Флавия Саравия, Джулия Соарес) — 164,497

Первый финал в спортивной гимнастике у женщин развеял все вопросы о форме и медальных надеждах главной звезды олимпийского турнира Симоны Байлз. Командное многоборье сборная США вместе с капитаном Байлз выиграла без малейшего сопротивления.

Подозрительная травма в квалификации

В Париж Байлз приехала, имея в своей коллекции четыре золотые олимпийские медали. На этих Играх ей пророчат еще минимум четыре. Таким образом, она сможет приблизиться к рекорду советской гимнастки Ларисы Латыниной, у которой было девять побед на летних Олимпиадах.

Но в первую очередь американке нужно было хорошо начать в командном многоборье и оправдаться перед сборной за провал на Олимпиаде в Токио. Тогда американка снялась с соревнований, серьезно убавив шансы сборной США и надломив ее психологию. В результате главные фаворитки стали вторыми, а золотые медали завоевали наши девушки. Из Токио Симона, помимо серебра в команднике, увезла еще бронзу, добытую в упражнениях на бревне. Причиной такого ужасного для нее выступления гимнастка назвала ментальные проблемы и после летних Игр взяла паузу в карьере на два года.

За год до Игр Байлз вернулась и быстро набрала нужные кондиции. Сейчас она снова главная звезда и фаворит турнира. Правда, в квалификации был неоднозначный момент, когда американка напугала своих болельщиков, среди которых на трибунах было много селебрити: Том Круз, Ариана Гранде, Снуп Догг. Во время разминки на вольных упражнениях Симона получила травму левой лодыжки. Почувствовав боль при приземлении, она убежала в подтрибунное помещение и вернулась на арену с затейпированной ногой.

Симона показывала, что ей больно, иногда прихрамывала, но на само выступление травма как будто бы не повлияла. Американки с большим преимуществом завершили квалификацию на первом месте, а тренер Байлз Сесиль Ланди успокаивала фанатов: «Она и не думала о снятии. Просто небольшая боль в икре. Симона почувствовала болезненные ощущения на гимнастическом ковре. Мы немного подлатали ее, чтобы она выполнила вольные упражнения. В конце она почувствовала себя лучше».

В серьезность травмы Симоны не поверила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. «Ситуация так сложилась, что Байлз можно все, ей все сходит с рук. Конечно, у нас есть возмущение. Но, к сожалению, нас не слышат, — возмущалась Родионенко в разговоре с «СЭ». — О Байлз очень много говорят. Она поддерживает это, ей нравится, она в этом купается. Типичная американка. Странным поведением просто хотела привлечь к себе внимание».

Фото Global Look Press

Пятое золото

На финале командника был ожидаемый аншлаг. Среди зрителей снова большое количество знаменитостей: Куин Латифа, Майкл Фелпс, Серена Уильямс. Из неочевидных неамериканских селебрити можно было встретить Ананта Амбани и Радхике Мерчант. Это пара из Индии, сыгравшая в этом году свадьбу года, которую организовал отец жениха — самый богатый человек Азии Мукеш Амбани.

Но главной звездой вечера была Байлз, за каждым движением которой следили все трибуны. Американка стала выдавать шоу с самого начала. Команды выходили по очереди. Сборная США замыкала этот парад под дикий рев стадиона. После выхода гимнасткам нужно было встать перед камерами и дождаться, пока каждую назовут поименно. Но Симона сразу куда-то рванула, а после со смехом вернулась на нужную точку. Уже можно было понять, что настроение и состояние у нее хорошее, хотя лодыжка все так же была затейпирована.

Байлз на экране показывали постоянно, что каждый раз вызывало бурную реакцию трибун. Ей для этого даже не нужно было делать что-то выдающееся. Например, между выступлениями румынки в вольных упражнениях и канадки на бревне режиссер, видимо, решил, что давненько Симоны не было в трансляции, и вывел ее экран. Американка в этот момент зевала. Забавный эпизод быстро разлетелся по соцсетям.

Сбоев в выступлении Байлз и ее партнерши по команде не допускали. В отличие от других претендентов на медали — сборной Китая. Азиатки сыпались друг за другом: одна в полете билась ступнями о брусья, другая падала с бревна. В итоге Китай стал лишь шестым, но даже с идеальным качеством превзойти американок в этот вечер он бы не смог.

Сборная США на награждении по итогу командного многоробья. Фото Global Look Press

Байлз была практически безупречна на всех снарядах. Разве что не так хорошо справилась с бревном, пару раз потеряв равновесие, а на вольных допустила пару небольших заступов. Но сложность программы и ее исполнение обязывали судей ставить высокие оценки. С каждой новой ротацией превосходство американок росло. Когда Симоне оставалось закрыть программу выступлений на вольных, всем было очевидно, что уже никто и ничто помешать взять золото США не сможет. Конечно, Байлз и компания с показным трепетом ждали финальной оценки, но понимали, что итогом станут радостный крик и групповые обнимашки.

Интригой было только то, кто займет оставшиеся места на пьедестале. И здесь есть неожиданности. Серебро завоевала сборная Италии. Для нее это первые медали в командном многоборье за 96 лет. А бронзовые призеры из Бразилии вообще дебютировали на олимпийском подиуме в этом виде программы. Однако радостные слезы вошедших в историю итальянок и бразильянок оказались лишь фоном в трансляции для триумфа Байлз и сборной США.