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Париж-2024

Сегодня, 10:30

Исторический успех Казахстана на Олимпиаде. Гимнаст оставил без серебра спортсмена из США

Казахстанский гимнаст Курбанов завоевал серебро Олимпиады в Париже
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нариман Курбанов.
Фото Reuters
Нариман Курбанов — первый в истории страны серебряный призер Олимпиады в соревнованиях по спортивной гимнастике.

Париж (Франция). Олимпийские игры
Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал
1. Рис Маккленаган (Ирландия) — 15,533
2. Нариман Курбанов (Казахстан) — 15,433
3. Стивен Недорозик (США) — 15,300

Олимпиада во Франции миновала середину. Промежуточными итогами Игр явно остались довольны спортсмены из Казахстана. Три года назад в Токио-2020 сборная заняла лишь 83-е место, не завоевав ни одной золотой и серебряной медали. Соревнования в Париже складываются успешнее. По состоянию на 4 августа Казахстан поднялся на 26-ю строчку. Рвануть вперед помог исторический успех Наримана Курбанова. Он выиграл первую медаль в истории своей страны в спортивной гимнастике.

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Олимпийский цикл был как американские горки

В упражнениях на коне, которые состоялись 3 августа, Нариман уступил только ирландцу Рису Маккленагану (15,533). Бронзовым призером стал спортсмен из США — Стивен Недорозик (15,300). Курбанов за свое выступление получил 15,433 балла — этого хватило, чтобы завоевать серебряную медаль. В Париже Нариман дебютировал на Олимпиаде, и первый же старт принес гимнасту долгожданную награду. Согласно действующему законодательству Казахстана, Курбанов получит от страны 150 тысяч долларов призовых.

Фото Reuters

— После того как я не попал на Олимпийские игры в Токио, конечно, было много мыслей о том, как я могу себя улучшить, чтобы подготовить себя к Парижу. Я полностью поменял программу тренировок, и эти три года этот олимпийский цикл был как американские горки. То я выигрывал какую-то крупную медаль, то мог проиграть просто потому, что психологически не мог себя заставить идти до конца. И, конечно, сейчас, сидя здесь с серебряной медалью Олимпийских игр, я не могу в это поверить! Столько труда было вложено, столько работы. Я счастлив! — приводит слова Курбанова vesti.kz.

Кого точно обрадовал успех Наримана, так это его отца. Хусанжан Курбанов работает тренером и воспитал немало элитных гимнастов, в том числе подготовил сына к Олимпийским играм. В детстве будущий сильвермедалист выбирал между гимнастикой и футболом. Игра с мячом тянула Наримана даже больше, но со временем Курбанов сконцентрировался на спортивной гимнастике.

Фото Reuters

Серебро игр станет началом ярких побед

Наримана поздравил с завоеванной медалью президент Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин. Он также отметил вклад отца в успех сына.

— Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков. Хочу также поздравить личного тренера Хусанжана Курбанова. Это настолько же его достижение, насколько ваше. Уверен, что серебро ваших первых Олимпийских игр станет началом ярких побед в будущем! Поздравляю весь Казахстан с исторической победой, — приводит слова Головкина Olympic.kz.

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Головкин — известный боксер, но пока представители этого вида выступают на Олимпиаде неудачно. В борьбе за золото остались только Нурбек Оралбай из мужского полутяжелого веса, а также Назым Кызынбай в весовой категории до 50 килограммов среди женщин. Спортсмены пробились в полуфинал, а значит, уже точно гарантировали бронзовые медали вне зависимости от результата следующих боев.

Олимпиада
Спортивная гимнастика
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