«Где я? Ничего не вижу». Гимнастка жестко рассекла бровь, но не сдалась и помогла Бразилии взять медаль
Бразильская гимнастка Флавия Сараива помогла своей сборной завоевать бронзу женского командного турнира по спортивной гимнастике, но далось ей это не самым простым образом.
Во время разминки перед соревнованиями 24-летняя гимнастка сорвалась с брусьев и замерла на матах. Через несколько секунд она откатилась в сторону, чтобы освободить место другим гимнасткам, но стало понятно, что с девушкой явно не все в порядке.
Вероятнее всего, и так предполагает сама спортсменка, во время падения она угодила коленом в голову и сильно рассекла бровь.
Флавия рассказала, что с ней было в тот момент:
«Я спросила: «Ребята, где я? Я ничего не вижу». Тогда кто-то рядом сказал: «У нее кровь!» Я приложила руку к лицу и поняла, что из глаза правда течет кровь, я ничего не могла понять».
Позже врач осмотрел спортсменку и разрешил ей выступить на соревнованиях. Флавия вместе с командой уступили лишь сборной Италии и непобедимым гимнасткам из США. Но главное — взяли историческую для Бразилии медаль, ранее на Олимпиадах они не достигали таких высот.
Флавия Сараива прокомментировала свое итоговое выступление так: «Со мной такое случается не впервые. Мы — бойцы!»