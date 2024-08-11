Зверев: «Я видел Симону Байлз в Олимпийской деревне, она — легенда»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, кто из спортсменов произвел на него наибольшее впечатление на Олимпийских играх.

«Вообще это Симона Байлз. Я видел ее в Олимпийской деревне, она — легенда. Я также видел Серену, но это все люди, которых я знаю. Я имею в виду Карлоса или Новака, которых я вижу каждую неделю. Вне спорта я пересекался с Симоной Байлз, Ноа Лайлсом. Я думаю, что они отличные спортсмены. Наша баскетбольная команда тоже была там на церемонии открытия, и это было очень весело. Меня впечатлили эти люди», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

Ранее немецкий спортсмен поделился впечатлениями от условий проживания в Олимпийской деревне в Париже.

Зверев на Играх-2024 дошел стадии 1/4 финала и уступил итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 5:7, 5:7.