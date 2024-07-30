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Париж-2024

Сегодня, 21:25

Женская сборная США с Байлз выиграла золото Олимпиады-2024 в командном многоборье

Алина Савинова
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Симона Байлз.
Фото Reuters

Женская сборная США по спортивной гимнастике стала чемпионом Олимпийских игр в Париже в командном многоборье.

В сумме американки набрали 171,296 очков. В составе команды выступали 23-кратная чемпионка мира Симона Байлз, а также Суниса Ли, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера. 27-летняя Байлз завоевала пятое олимпийское золото.

Серебряные медали турнира достались представительницам Италии, которые получили 165,494 балла. Национальная команда Бразилии замкнула тройку призеров с 164,497 очками.

Олимпиада в Париже (Франция) проходит с 24 июля по 11 августа.

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

Финал

1. США (Симона Байлз, Джейд Кэйри, Джордан Чайлз, Суниса Ли, Хезли Ривера) — 171,296

2. Италия (Анжела Андреоли, Элис Д`Амато, Манила Эспозито, Элиза Иорио, Джорджиа Вилья) — 165,494

3. Бразилия (Ребека Андраде, Жаде Барбоза, Лоррен Оливейра, Флавия Саравия, Джулия Соарес) — 164,497

Олимпиада
Симона Байлз
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