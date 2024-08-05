Японец Ока завоевал золото Олимпиады на перекладине
Японский гимнаст Шинносуке Ока стал обладателем золотой медали в соревнованиях на перекладине на Олимпиаде-2024 в Париже.
20-летний спортсмен набрал 14,533 балла. Столько же баллов на счету Анхеля Барахаса из Колумбии, но он стал серебряным призером из-за менее высокой оценки за исполнение.
Бронзу разделили китаец Чжан Бохен и Тан Чиа-Хун из Тайваня (13,966 балла).
Ока завоевал уже третью золотую медаль на Олимпиаде в Париже.
«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию 10-го медального дня Олимпиады-2024.
Гимнастика спортивная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Перекладина
Финал
1. Шинносуке Ока (Япония) — 14,533
2. Анхель Барахас (Колумбия) — 14,533
3. Чжан Бохен (Китай) — 13,966
3. Тан Чиа-Хун (Тайвань) — 13,966
Источник: Медальный зачет Олимпиады
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