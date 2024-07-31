Японец Ока победил в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже

Японский гимнаст Синносуке Ока завоевал золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Париже.

В сумме выступлений по шести видам японец набрал 86,832 балла. Второе и третье места заняли представители Китая — Чжан Бохен с результатом 86,599 балла и Сяо Жуотен (86,364).

Соревнования по спортивной гимнастики на Олимпийских играх-2024 проходят с 27 июля по 5 августа.

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Многоборье

Финал

1. Шинносуке Ока (Япония) — 86,832

2. Чжан Бохен (Китай) — 86,599

3. Сяо Жуотен (Китай) — 86,364