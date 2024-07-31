Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 21:21

Японец Ока победил в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Японский гимнаст Синносуке Ока завоевал золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Париже.

В сумме выступлений по шести видам японец набрал 86,832 балла. Второе и третье места заняли представители Китая — Чжан Бохен с результатом 86,599 балла и Сяо Жуотен (86,364).

Соревнования по спортивной гимнастики на Олимпийских играх-2024 проходят с 27 июля по 5 августа.

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Многоборье

Финал

1. Шинносуке Ока (Япония) — 86,832

2. Чжан Бохен (Китай) — 86,599

3. Сяо Жуотен (Китай) — 86,364

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
0
Читайте также
Актеры, миллиардеры, короли и чемпионы: Олимпиада в Париже собирает звезд со всего света
Андреева и Шнайдер отреагировали на выход в четвертьфинал Олимпиады-2024
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоркина — о выступлении китайских гимнасток на Играх: «От стресса начинают сыпаться, как горох»
Новости
RSS RSS
Все новости