Японец Ока победил в личном многоборье на Олимпийских играх в Париже
Японский гимнаст Синносуке Ока завоевал золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Париже.
В сумме выступлений по шести видам японец набрал 86,832 балла. Второе и третье места заняли представители Китая — Чжан Бохен с результатом 86,599 балла и Сяо Жуотен (86,364).
Соревнования по спортивной гимнастики на Олимпийских играх-2024 проходят с 27 июля по 5 августа.
Гимнастика спортивная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Многоборье
Финал
1. Шинносуке Ока (Япония) — 86,832
2. Чжан Бохен (Китай) — 86,599
3. Сяо Жуотен (Китай) — 86,364
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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