Впервые в истории Олимпийских игр золотую медаль завоевала африканская гимнастка

Алжирская гимнастка Кайлия Немур завоевала золотую медаль на брусьях Олимпиады-2024.

17-летняя спортсменка показала результат в 15.700 балла. Серебро завоевала китаянка Цю Циюань (15.500), бронза у американки Сунисы Ли (14.800).

При этом Немур стала первой представительницей африканской страны, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр в спортивной гимнастике.

Ранее Немур выступала за сборную Франции, однако весной 2024 года приняла решение сменить спортивное гражданство на алжирское.

Спортивная гимнастика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Брусья

Финал

1. Кайлия Немур (Алжир) — 15.700

2. Цю Циюань (Китай) — 15.500

3. Суниса Ли (США) — 14.800