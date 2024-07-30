Титов принимает участие в заседании исполкома Международной федерации гимнастики в Париже
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов участвует в заседании исполкома Международной федерации гимнастики (FIG). Мероприятие проходит в Париже.
«В данный момент принимаю участие в заседании исполкома FIG. Повестка большая», — приводит слова Титова ТАСС.
Российские гимнасты не принимают участие на Играх-2024 в Париже.
Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа.
Источник: ТАСС
Новости