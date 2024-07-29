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Париж-2024

Сегодня, 16:00

Спортивная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по спортивной гимнастики на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 июля по 5 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Соревнования по спортивной гимнастики на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 июля по 5 августа. В программе: многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок, конь, кольца, брусья, перекладина. В Париже выступят 192 гимнаста: 96 мужчин и 96 женщин. Во Франции будут разыграны 14 комплектов наград (8 у мужчин и 6 у женщин). «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.

Расписание соревнований по спортивной гимнастики:

27 июля, суббота

12.00. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 1

16.30. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 2

21.00. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 3

28 июля, воскресенье

10.30. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 1

12.40. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 2

15.50. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 3

19.00. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 4

22.10. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 5

29 июля, понедельник

18.30. Мужчины. Командное первенство. Финал

30 июля, вторник

19.15. Женщины. Командное первенство. Финал

31 июля, среда

18.30. Мужчины. Многоборье. Финал

1 августа, четверг

19.15. Женщины. Многоборье. Финал

3 августа, суббота

16.30. Мужчины. Вольные упражнения. Финал

17.19. Женщины. Опорный прыжок. Финал

18.15. Мужчины. Конь. Финал

4 августа, воскресенье

16.00. Мужчины. Кольца. Финал

16.40. Женщины. Брусья. Финал

17.25. Мужчины. Опорный прыжок. Финал

5 августа, понедельник

12.45. Мужчины. Брусья. Финал

13.38. Женщины. Бревно. Финал

14.33. Мужчины. Перекладина. Финал

15.22. Женщины. Вольные упражнения. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

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Олимпиада
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