Спортивная гимнастика на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по спортивной гимнастики на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 июля по 5 августа. В программе: многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок, конь, кольца, брусья, перекладина. В Париже выступят 192 гимнаста: 96 мужчин и 96 женщин. Во Франции будут разыграны 14 комплектов наград (8 у мужчин и 6 у женщин). «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.
Расписание соревнований по спортивной гимнастики:
27 июля, суббота
12.00. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 1
16.30. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 2
21.00. Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 3
28 июля, воскресенье
10.30. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 1
12.40. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 2
15.50. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 3
19.00. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 4
22.10. Женщины. Многоборье. Квалификация. Группа 5
29 июля, понедельник
18.30. Мужчины. Командное первенство. Финал
30 июля, вторник
19.15. Женщины. Командное первенство. Финал
31 июля, среда
18.30. Мужчины. Многоборье. Финал
1 августа, четверг
19.15. Женщины. Многоборье. Финал
3 августа, суббота
16.30. Мужчины. Вольные упражнения. Финал
17.19. Женщины. Опорный прыжок. Финал
18.15. Мужчины. Конь. Финал
4 августа, воскресенье
16.00. Мужчины. Кольца. Финал
16.40. Женщины. Брусья. Финал
17.25. Мужчины. Опорный прыжок. Финал
5 августа, понедельник
12.45. Мужчины. Брусья. Финал
13.38. Женщины. Бревно. Финал
14.33. Мужчины. Перекладина. Финал
15.22. Женщины. Вольные упражнения. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.