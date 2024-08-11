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Париж-2024

Сегодня, 12:30

Российский судья Гиоргадзе — о Симоне Байлз: «Она упустила победу по своей же вине. Были грубейшие ошибки»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский и грузинский арбитр по спортивной гимнастике Илиа Гиоргадзе в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении американской гимнастки Симоны Байлз на Олимпиаде в Париже.

«Дело в том, что она допустила грубейшие ошибки — во время вольных, к примеру, несколько раз за ковер заходила. Могла спокойно побеждать, но упустила все по своей же вине. На бревне ошибки были еще более очевидными. Это гимнастика — тут так бывает. Нельзя всегда выступать чисто. Скорее всего, это просто случайность. Человек не робот, он тоже может допускать ошибки. Вот и она ошиблась. Проиграла своей главной конкурентке — бразильянке Андраде. Она сейчас самая сильная наряду с Симоной — вот они и разыграли между собой медали.

Вольные за Ребекой остались, многоборье — за Байлз. А на бревне Ребека уступала по сложности, Байлз упала, а вот итальянка все сделала. Надо понимать, что Олимпийские игры — это огромная психологическая нагрузка на спортсмена. Чемпионаты мира у нас проводятся каждый год практически. А вот Олимпиада — раз в четыре года. Чувствуется давление от журналистов, болельщиков, от всей страны. По большому счету вся карьера на счету. Так что спортсмены загружены больше психологически даже, а не физически», — сказал Гиоргадзе.

Симона осталась на пятом месте в соревнованиях на бревне и второй в вольных упражнениях. У нее также есть «золотые» медали Игр-2024 в личном и командном многоборье, а также в опорном прыжке.

 
Джордан Чайлз. «В пересмотре результатов постфактум нет ничего удивительного». Российский судья работал на гимнастике в Париже — и остался доволен Играми

 

Олимпиада
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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