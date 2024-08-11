Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 12:00

Российский арбитр Гиоргадзе об Олимпиаде в Париже: «Город почистили от приезжих, стало намного безопаснее»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский и грузинский арбитр по спортивной гимнастике Илиа Гиоргадзе в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы на Олимпиаде в Париже.

«Есть стандарты проведения Олимпиады — они прописаны строго в регламенте. Отличий одних Игр от других в этом плане немного. Деревня, питание, проживание — все по единым стандартам, дальше регламента далеко не уйдешь.

О проблемах с питанием слышал, но сам никаких нюансов не замечал. Судьи не жили в Олимпийской деревне. На мой взгляд, все стандартно. Париж справился. Почистили город от приезжих, раньше в городе было много мигрантов. Сейчас на улицах стало спокойнее. Намного безопаснее. Полицейских было очень много, практически на каждому шагу, так что контролировали ситуацию. Нет, кто бы что ни говорил — все было достойно», — сказал Гиоргадзе.

Гиоргадзе работал на трех Олимпиадах в качестве судьи и был на четырех Играх в качестве спортсмена.

 
Джордан Чайлз. «В пересмотре результатов постфактум нет ничего удивительного». Российский судья работал на гимнастике в Париже — и остался доволен Играми

 

Олимпиада
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Eurosport указал Львов русским городом в профиле украинской гимнастки Высочанской
Российский судья по спортивной гимнастике остался доволен работой на Олимпиаде-2024
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ
На Украине сообщили о ночных поджогах машин военных в Днепре и Одессе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В USA Gymnastics отреагировали на решение CAS о лишении Чайлз медали Олимпиады

Российский арбитр Гиоргадзе, работавший на Олимпиаде в Париже, назвал результаты в спортивной гимнастике логичными
Новости
RSS RSS
Все новости