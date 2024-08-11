Олимпийский комитет США подаст апелляцию на лишение гимнастки Чайлз бронзы Игр-2024

Олимпийский комитет США (USOPC) подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении гимнастки Джордан Чайлз бронзовой медали Игр-2024.

Первоначально 23-летняя американка заняла пятое место по итогам выступления в вольных упражнениях. Однако тренеры спортсменки подали апелляцию с просьбой пересмотреть баллы за сложность одного из элементов. Судьи добавили Чайлз 0,1 балла, что позволило ей подняться с пятого на третье места, лишив медали румынку Ану Бэрбосу.

Позже Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики подали совместную жалобу на решение судей в CAS. 10 августа стало известно, что CAS удовлетворил апелляцию румынской стороны, поскольку протест сборной США был подан на 4 секунды позже положенного срока. Бронзовая награда снова отошла Бэрбосе.

В USOPC заявили, что им не дали достаточно времени для подготовки к делу о пересмотрах оценок.