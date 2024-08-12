Нагорный: «Россия на Олимпиаде в Париже конкурировала бы за тройку»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал результаты Игр-2024 в Париже.

«Мне тяжеловато было смотреть на гимнастику со стороны. Понятное дело, что будь сборная России сейчас на Олимпиаде, мы бы конкурировали за тройку в командном, многоборье и в личных снарядах тоже. Я уже за год до этого понимал, что нашей сборной не будет в Париже. Мы же видим, как нам относятся со стороны руководства МОК и FIG. Это очень странно. Морально мы уже понимали заранее, что такое случится», — цитирует Нагорного Metararings.ru.

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Победителем неофициального медального зачета стала сборная США, завоевавшая 126 медалей разной пробы.