Мужская сборная Японии выиграла командное первенство на Олимпиаде-2024
Мужская сборная Японии по спортивной гимнастике одержала победу в командном первенстве на Играх-2024.
Соревнования прошли в Париже на стадионе «Берси Арена».
Азиатские спортсмены набрали в сумме 259.594 очка. Серебряную медаль завоевала национальная команда Китая (259.062). Троцку призеров замкнули американские гимнасты (257.793).
Спортивная гимнастика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Командное первенство
Финал
1. Япония — 259.594
2. Китай — 259.062
3. США — 257.793
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