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Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 21:24

Мужская сборная Японии выиграла командное первенство на Олимпиаде-2024

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Мужская сборная Японии по спортивной гимнастике одержала победу в командном первенстве на Играх-2024.

Соревнования прошли в Париже на стадионе «Берси Арена».

Азиатские спортсмены набрали в сумме 259.594 очка. Серебряную медаль завоевала национальная команда Китая (259.062). Троцку призеров замкнули американские гимнасты (257.793).

Спортивная гимнастика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Командное первенство

Финал
1. Япония — 259.594

2. Китай — 259.062

3. США — 257.793

Олимпиада
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