Латынина: «Очень хорошо, что мой рекорд не смогли побить»

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина в комментарии для «СЭ» оценила результаты Симоны Байлз на Олимпиаде в Париже. Американка выиграла три медали в Париже.

«Не было возможности смотреть Олимпиаду, но очень хорошо, что мой рекорд не смогли побить», — сказала Латынина «СЭ».

На счету советской спортсменки девять титулов, последние два она завоевала в Токио в 1964 году. У Байлз — семь золотых медалей Игр.