Китаец Джинкуань выиграл золото в упражнениях на брусьях на Олимпиаде-2024, серебро — у украинца Ковтуна
Китайский гимнаст Зу Джинкуань стал олимпийским чемпионом в упражнениях на брусьях на Играх в Париже. Его результат составил 16,200 балла.
Серебро выиграл украинец Илья Ковтун — 15,500. Бронзу завоевал японец Синносуке Ока — 15,300.
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Гимнастика спортивная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Брусья
Финал
1. Зу Джинкуань (Китай) — 16,200
2. Илья Ковтун (Украина) — 15,500
3. Синносуке Ока (Япония) — 15,300
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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