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Париж-2024

Сегодня, 13:52

Китаец Джинкуань выиграл золото в упражнениях на брусьях на Олимпиаде-2024, серебро — у украинца Ковтуна

Руслан Минаев
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Зу Джинкуань.
Фото Reuters

Китайский гимнаст Зу Джинкуань стал олимпийским чемпионом в упражнениях на брусьях на Играх в Париже. Его результат составил 16,200 балла.

Серебро выиграл украинец Илья Ковтун — 15,500. Бронзу завоевал японец Синносуке Ока — 15,300.

Симона Байлз и&nbsp;Арман Дюплантис. Олимпиада-2024: немецкие триатлонисты выиграли смешанную эстафету, Дюплантис и Байлз поборются за медали. Онлайн-трансляция 5 августа

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Брусья

Финал

1. Зу Джинкуань (Китай) — 16,200

2. Илья Ковтун (Украина) — 15,500

3. Синносуке Ока (Япония) — 15,300

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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