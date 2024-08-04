Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 18:15

Филиппинский гимнаст Юло выиграл золото в опорном прыжке Олимпиады

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Филиппинец Карлос Юло завоевал золотую медаль в опорном прыжке Олимпиады в Париже. Гимнаст набрал 15,116 балла.

Серебро завоевал спортсмен из Армении Артур Давтян (14,996). Бронза — у британца Харри Хепворта.

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Опорный прыжок

Финал

1. Карлос Юло (Филиппины) — 15,116

2. Артур Давтян (Армения) — 14,996

3. Харри Хепворт (Великобритания) — 14,949

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
0
Читайте также
В Париже девятый медальный день летней Олимпиады 2024
4 августа Андреева и Шнайдер сыграют в финале парного турнира Олимпиады
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Впервые в истории Олимпийских игр золотую медаль завоевала африканская гимнастка

Нагорный поздравил армянского гимнаста Давтяна, завоевавшего серебро на Олимпиаде
Новости
RSS RSS
Все новости