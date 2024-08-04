Филиппинский гимнаст Юло выиграл золото в опорном прыжке Олимпиады
Филиппинец Карлос Юло завоевал золотую медаль в опорном прыжке Олимпиады в Париже. Гимнаст набрал 15,116 балла.
Серебро завоевал спортсмен из Армении Артур Давтян (14,996). Бронза — у британца Харри Хепворта.
Гимнастика спортивная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Опорный прыжок
Финал
1. Карлос Юло (Филиппины) — 15,116
2. Артур Давтян (Армения) — 14,996
3. Харри Хепворт (Великобритания) — 14,949
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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