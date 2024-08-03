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Спортивная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 17:22

Филиппинец выиграл золото в вольных упражнениях в спортивной гимнастике на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Филиппинский гимнаст Карлос Юло завоевал золото в вольных упражнениях Олимпиады в Париже. Он набрал 15.000 балла. Это первая медаль страны в спортивной гимнастике на Играх.

Второе место занял израильский спортсмен Артем Долгопят (14.966), третий — британец Джейк Джарман (14.933)

Это вторая золотая медаль Филиппин в истории Олимпиад.

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Вольные упражнения

Финал

1. Карлос Юло (Филиппины) — 15.000

2. Артем Долгопят (Израиль) — 14.966

3. Джейк Джерман (Великобритания) — 14.933

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
Олимпиада
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