Филиппинец выиграл золото в вольных упражнениях в спортивной гимнастике на Олимпиаде
Филиппинский гимнаст Карлос Юло завоевал золото в вольных упражнениях Олимпиады в Париже. Он набрал 15.000 балла. Это первая медаль страны в спортивной гимнастике на Играх.
Второе место занял израильский спортсмен Артем Долгопят (14.966), третий — британец Джейк Джарман (14.933)
Это вторая золотая медаль Филиппин в истории Олимпиад.
Гимнастика спортивная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Вольные упражнения
Финал
1. Карлос Юло (Филиппины) — 15.000
2. Артем Долгопят (Израиль) — 14.966
3. Джейк Джерман (Великобритания) — 14.933
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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