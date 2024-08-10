CAS постановил вернуть бронзовую медаль Олимпиады-2024 румынской гимнастке

Румынская гимнастка Ана Бэрбосу получит бронзовую медаль Олимиады-2024 в вольных упражнениях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда (CAS).

CAS удовлетворил апелляции Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации гимнастики и присудил бронзовую медаль Бэрбосе.

5 августа румынка заняла третье место, а американка Джордан Чайлз стала пятой. После подачи протеста американской стороной оценку Чайлз пересмотрели — спортсменка поднялась с пятого места на третье, а Бэрбосу опустилась на четвертое место.