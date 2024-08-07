Мельникова: «Общее впечатление от Олимпиады — космическое. Я могла бы составить конкуренцию»

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что ее впечатлили Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Следила за Олимпиадой. Общее впечатление — космическое. Восхищаюсь девочками, которые сейчас в Париже. Их программы невероятно сложные. Смогла бы составить конкуренцию? Думаю, если бы хорошо готовилась, то да. Мне очень хотелось бы поехать на Олимпиаду через четыре года. Пройти третьи Олимпийские игры — моя мечта. Но мне будет уже 28 лет — это довольно много. Не знаю, посмотрим», — приводит слова Мельниковой Sport24.

Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Париже из-за ограничений по допуску атлетов и их нейтрального статуса.