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Сегодня, 18:22

Американская гимнастка Байлз завоевала золото в опорном прыжке Олимпиады

Виктория Кравченко
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Симона Байлз.
Фото Reuters

Американская гимнастка Симона Байлз выиграла золотую медаль в опорном прыжке Олимпиады в Париже. Она набрала 15.300 и стала семикратной олимпийской чемпионкой.

Второй стала бразильская гимнастка Ребека Андраде (14.966). Третье место у Джейд Кэри из США (14.466).

27-летняя Байлз — самая титулованная гимнастка в истории. Она завоевала 10 олимпийских наград и 30 медалей чемпионатов мира.

Гимнастика спортивная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Опорный прыжок

Финал

1. Симона Байлз (США) — 15.300

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 14.966

3. Джейд Кэйри (США) — 14.466

Симона Байлз
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