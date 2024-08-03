Американская гимнастка Байлз завоевала золото в опорном прыжке Олимпиады
Американская гимнастка Симона Байлз выиграла золотую медаль в опорном прыжке Олимпиады в Париже. Она набрала 15.300 и стала семикратной олимпийской чемпионкой.
Второй стала бразильская гимнастка Ребека Андраде (14.966). Третье место у Джейд Кэри из США (14.466).
27-летняя Байлз — самая титулованная гимнастка в истории. Она завоевала 10 олимпийских наград и 30 медалей чемпионатов мира.
Гимнастика спортивная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Опорный прыжок
Финал
1. Симона Байлз (США) — 15.300
2. Ребека Андраде (Бразилия) — 14.966
3. Джейд Кэйри (США) — 14.466
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