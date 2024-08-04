27-летняя Байлз допустила, что выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Американская гимнастка Симона Байлз допустила, что примет участие на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Никогда не говори никогда. Следующая Олимпиада будет дома, так что никогда не знаешь. Но я стану очень старой», — приводит слова 27-летней американки USA Today.

Байлз является семикратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Париже она выиграла индивидуальное многоборье, а также соревнования в команде и в опорном прыжке.