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Париж-2024

Сегодня, 21:30

Первый мировой рекорд на Олимпиаде в Париже — еще до ее открытия! Пало пятилетнее достижение

Лучница из Южной Кореи установила мировой рекорд на Олимпиаде-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
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Лучница Лим Си Хен
Лим Си Хен установила мировой рекорд на Олимпиаде в Париже.
Фото Reuters
Корейская лучница Лим Си Хен — уже в истории, но еще без золота.

Олимпийские игры в Париже официально еще даже не начались, ведь церемония открытия назначена на пятницу, 26 июля. Однако во Франции уже установили мировой рекорд: отличилась корейская лучница.

В четверг в Париже проходили отборочные соревнования по стрельбе из лука. У женщин отличились спортсменки из Азии. В командном зачете сборная Кореи обновила рекорд Олимпиады, набрав 2046 очков, и в личном первенстве победила представительница этой страны. Лим Си Хен набрала 694 очка из 720 возможных и обновила не только олимпийский рекорд, но и мировой: ранее он составлял 692 очка и принадлежал другой кореянке Кан Чхэ Ен, которая установила достижение в 2019 году.

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Новой рекордсменке планеты всего 21 год. Она родилась в провинции Канвондо и стала стрелять из лука, еще когда посещала начальную школу, где был соответствующий кружок. После окончания средней школы Лим переехала в Сеул, где продолжила образование в Корейском национальном спортивном университете.

Впервые Лим Си Хен завоевала золотую медаль на Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу. Только в мае 2023-го кореянка приняла участие в своих первых межконтинентальных соревнованиях, а уже в августе того же года выступила на чемпионате мира по стрельбе из лука в Берлине, где выиграла золото в смешанном разряде вместе с соотечественником Ким У Джином. В Париж Лим ехала, находясь уже на втором месте мирового рейтинга после американки Кейси Кохолд.

Лучница Лим Си Хен
Фото Reuters

Мировой рекорд делает кореянку главной претенденткой на золотую медаль. Победа в квалификации позволяет Лим получить в первом раунде финального этапа более легкого противника — пуэрториканку Алондру Риверу.

«Это моя первая Олимпиада, поэтому я была намерена выложиться на полную, — призналась после победы Лим — Я усердно готовилась к ней и пытаюсь просто наслаждаться ею. Результат пришел сам собой».

Обладательницы медалей в индивидуальном первенстве женщин определятся 3 августа, когда состоятся решающие раунды. Добавим, что в этой дисциплине Корея никому не отдает олимпийское золото с 2008 года.

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