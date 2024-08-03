Южнокорейская спортсменка Си Хен Лим выиграла золото Олимпиады в стрельбе из лука
Южнокорейская спортсменка Си Хен Лим выиграла золото Олимпийских игр 2024 года в Париже в стрельбе из лука. Серебряную медаль завоевала соотечественница Си Хен Нам. Бронза — у француженки Лизы Барбелин.
У сборной Южной Кореи девятая золотая медаль Игр, четыре из которых были завоеваны в стрельбе из лука.
Стрельба из лука
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
Финал
Си Хен Лим (Корея) — Си Хен Нам (Корея) — 7:3
Матч за 3-е место
Хун Ен Джон (Корея) — Лиза Барбелин (Франция) — 4:6
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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