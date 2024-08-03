Южнокорейская спортсменка Си Хен Лим выиграла золото Олимпиады в стрельбе из лука

Южнокорейская спортсменка Си Хен Лим выиграла золото Олимпийских игр 2024 года в Париже в стрельбе из лука. Серебряную медаль завоевала соотечественница Си Хен Нам. Бронза — у француженки Лизы Барбелин.

У сборной Южной Кореи девятая золотая медаль Игр, четыре из которых были завоеваны в стрельбе из лука.

Стрельба из лука

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Финал

Си Хен Лим (Корея) — Си Хен Нам (Корея) — 7:3

Матч за 3-е место

Хун Ен Джон (Корея) — Лиза Барбелин (Франция) — 4:6