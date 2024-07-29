Стрельба из лука на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по стрельбе из лука на Олимпийских играх-2024 пройдут с 25 июля по 4 августа. На Играх в Париже примут участие 128 спортсменов (64 мужчины и 64 женщины). Во Франции будут разыграны 5 комплектов наград. «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.
Расписание соревнований по стрельбе из лука:
25 июля, четверг
10:30. Женщины. Личное первенство. Квалификация
15:15. Мужчины. Личное первенство. Квалификация
28 июля, воскресенье
17:48. Женщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
18:11. Женщины. Командное первенство. Финал
29 июля, понедельник
17:48. Мужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место
18:11. Мужчины. Командное первенство. Финал
2 августа, пятница
17:24. Микст. Командное первенство. Матч за 3-е место
17:43. Микст. Командное первенство. Финал
3 августа, суббота
15:33. Женщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
15:46. Женщины. Личное первенство. Финал
4 августа, воскресенье
15:33. Мужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место
15:46. Мужчины. Личное первенство. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.