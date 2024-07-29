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Стрельба из лука

Париж-2024

Сегодня, 15:00

Стрельба из лука на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по стрельбе из лука на Олимпийских играх-2024 пройдут с 25 июля по 4 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Соревнования по стрельбе из лука на Олимпийских играх-2024 пройдут с 25 июля по 4 августа. На Играх в Париже примут участие 128 спортсменов (64 мужчины и 64 женщины). Во Франции будут разыграны 5 комплектов наград. «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.

Расписание соревнований по стрельбе из лука:

25 июля, четверг

10:30. Женщины. Личное первенство. Квалификация

15:15. Мужчины. Личное первенство. Квалификация

28 июля, воскресенье

17:48. Женщины. Командное первенство. Матч за 3-е место

18:11. Женщины. Командное первенство. Финал

29 июля, понедельник

17:48. Мужчины. Командное первенство. Матч за 3-е место

18:11. Мужчины. Командное первенство. Финал

2 августа, пятница

17:24. Микст. Командное первенство. Матч за 3-е место

17:43. Микст. Командное первенство. Финал

3 августа, суббота

15:33. Женщины. Личное первенство. Матч за 3-е место

15:46. Женщины. Личное первенство. Финал

4 августа, воскресенье

15:33. Мужчины. Личное первенство. Матч за 3-е место

15:46. Мужчины. Личное первенство. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

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