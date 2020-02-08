Станислав Поздняков: «В Воронеже чувствуется дух настоящей зимы и олимпизма»

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, приехавший в Воронеж на День зимних видов спорта, напомнил о происхождении этого праздника и поблагодарил местные власти и жителей города за поддержку.

— В 2015 году мы отметили первую годовщину самых ярких, успешных и жарких зимних Игр в Сочи, — сказал Поздняков. — Вся страна жила этим событием, в каждой семье смотрели соревнования и болели за наших спортсменов. И очень приятно, что спустя шесть лет мы снова вспоминаем героев Сочи, и некоторые из них здесь, с нами, в Воронеже. Он встретил нас хорошим настроением и зимней погодой.

Я благодарен городу, его жителям, властям Воронежской области — она встречает праздник солнечной погодой. Мы рады быть с вами. Может, сейчас немного прохладнее, чем хотелось бы, но дух настоящей зимы, настоящих побед и олимпизма мы с вами чувствуем. Очень важно, что региональные власти поддерживают предложения ОКР по проведению различных мероприятий — в Воронеже в пятницу прошел этап спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль» с участием наших выдающихся спортсменов, а сейчас город стал столицей всероссийского Дня зимних видов спорта. (Антон Бабошин)