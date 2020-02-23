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Новости   //    Олимпиада   //    Сочи-2014

6 лет назад завершились Олимпийские игры в Сочи

10:00
Церемония закрытия Игр. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Церемония закрытия Игр. Фото Федор Успенский., "СЭ"

23 февраля 2104 года в Сочи завершились XXII Олимпийские зимние игры. Церемония закрытия Игр проходила на стадионе «Фишт».

По итогам Олимпийских игр Россия с 13 золотыми медалями была на первом месте до октября 2017 года. Однако, в связи с допинговым скандалом и докладом Ричарда Макларена последовала целая цепь событий, в результате которых Россия была лишена некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.

Олимпийские игры-2014 в Сочи. Медали, герои, допинг

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