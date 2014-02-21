Сами Леписто: "Будем бороться за бронзу"

Защитник сборной Финляндии Сами Леписто после поражения от Швеции (1:2) в полуфинале Олимпиады в Сочи отметил, что команда упустила несколько голевых возможностей, но теперь постарается реабилитироваться в матче за третье место. По словам Леписто, финны не смогли показать на Играх-2014 максимум возможностей.

– В первом периоде шведы имели небольшое преимущество, – цитирует Леписто Олимпийский новостной сервис. – Во втором у нас было несколько отличных возможностей, в том числе и игра в большинстве. Должны были забивать. Поэтому очень разочарован.

Почему Финляндия проигрывает важные матчи? Хороший вопрос. Но я не знаю на него ответ. Мы играли против Швеции в финале Олимпиады в Турине. В Ванкувере уступили США. Сегодня уступили шведам. Считаю, что не смогли показать нашей лучшей игры. Очень разочарован, и не считаю, что на Олимпиаде смогли продемонстрировать максимум своих возможностей. Должны теперь выиграть бронзу. Надо хоть что-то увезти домой. Конечно, хотелось большего, но теперь надо бороться за третье место.