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19 февраля 2014, 15:23

Александр Стин: "После второго периода решили прибавить газу"

Никита Коновалов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард сборной Швеции Александр СТИН`(№20).
Фото Reuters

Форвард сборной Швеции Александр Стин после победы в 1/4 финала олимпийского турнира в Сочи над Словенией (5:0) сказал, что команда постаралась прибавить в третьем периоде. Игрок открыл счет в первом периоде, второй завершился нулевой ничьей, а в заключительном шведы забросили еще четыре шайбы.

– Мы сказали, что нужно продолжать в том же духе, – цитирует Олимпийский новостной сервис Стина. – Нельзя сидеть сложа руки. Нужно положить ногу на педаль газа, а в третьем периоде мы наконец-то стали реализовывать моменты.

Россия на Играх
Сочи-2014
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