Зинэтула Билялетдинов: "Емелин пока не раскочегарился"

Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, говоря о Кубке Первого канала, который пройдет с 19 по 22 декабря, отметил, что этот турнир станет последней проверкой перед Играми в Сочи. По словам специалиста, в окончательном составе олимпийской команды возможны сюрпризы.

– Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин получил травму. Вы взволнованы?

– Конечно, волнуюсь. Что я здесь еще могу сказать...

– У вас есть какие-то варианты, скажем так, на тот или иной случай?

– Я должен их готовить.

– Игра кого-то из энхаэловцев впечатлила особенно?

– Нет. То, что ожидал, то и увидел. Хоть есть один сюрприз. Но какой – не скажу. Пусть это будет интрига.

– Еще один кандидат в олимпийскую сборную, защитник "Монреаля" Алексей Емелин, вышел играть после травмы. Как оцените его форму?

– Слава Богу, здоров, но он пока не раскочегарился. Леше, как мне кажется, еще нужно время. Но его достаточно для того, чтобы подготовиться как следует. Матчей хватит, чтобы войти в игру.

– С 19 по 22 декабря в Сочи пройдет турнир на Кубок Первого канала. Вы вызовете туда хоккеистов, претендующих на место в олимпийской сборной?

– Это будет последняя проверка перед Олимпиадой, и я хочу просмотреть тех ребят, кто является кандидатом в сборную. Потом станем выбирать. Но опять же, быть может все. (Динара КАФИСКИНА)