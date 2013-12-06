Олимпиада
Сочи-2014
Хоккей
Новости
Мужчины Женщины
Главная
Олимпиада
Сочи-2014
Хоккей

Сочи-2014

6 декабря 2013, 10:28

Зинэтула Билялетдинов: "Емелин пока не раскочегарился"

Динара КАФИСКИНА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов, говоря о Кубке Первого канала, который пройдет с 19 по 22 декабря, отметил, что этот турнир станет последней проверкой перед Играми в Сочи. По словам специалиста, в окончательном составе олимпийской команды возможны сюрпризы.

– Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин получил травму. Вы взволнованы?

– Конечно, волнуюсь. Что я здесь еще могу сказать...

– У вас есть какие-то варианты, скажем так, на тот или иной случай?

– Я должен их готовить.

– Игра кого-то из энхаэловцев впечатлила особенно?

– Нет. То, что ожидал, то и увидел. Хоть есть один сюрприз. Но какой – не скажу. Пусть это будет интрига.

– Еще один кандидат в олимпийскую сборную, защитник "Монреаля" Алексей Емелин, вышел играть после травмы. Как оцените его форму?

– Слава Богу, здоров, но он пока не раскочегарился. Леше, как мне кажется, еще нужно время. Но его достаточно для того, чтобы подготовиться как следует. Матчей хватит, чтобы войти в игру.

– С 19 по 22 декабря в Сочи пройдет турнир на Кубок Первого канала. Вы вызовете туда хоккеистов, претендующих на место в олимпийской сборной?

– Это будет последняя проверка перед Олимпиадой, и я хочу просмотреть тех ребят, кто является кандидатом в сборную. Потом станем выбирать. Но опять же, быть может все. (Динара КАФИСКИНА)

Алексей Емелин
Сборная России по хоккею
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Поль Погба снялся в кино
Стала известна часть команд, которая сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2013
Что с Ковальчуком? "Срыв физической адаптации"
Максим Соколов: "Основные кандидаты в олимпийскую сборную - Варламов и Бобровский"
Юрий Бабенко: "Еременко сыграл в Сочи здорово, а оборона россиян - не очень"
Ильдар Мухометов: "Отдаю предпочтение Еременко"
Россия в Сочи: карт-бланш для НХЛ?
Андрей Назаров: "50 матчей в КХЛ - это 75 матчей в НХЛ"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зинэтула Билялетдинов: "На Кубке Первого канала хочу посмотреть кандидатов в олимпийскую сборную"

Ковальчук заверил: он полностью здоров

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости