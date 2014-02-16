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16 февраля 2014, 22:05

Ольга Жаркова: "Если россиянки не выйдут в полуфинал Олимпиады, это не будет катастрофой"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации керлинга России Ольга Жаркова выразила мнение, что женская команда допустила слишком много ошибок в круговом турнире на Олимпиаде в Сочи. Сейчас у россиянок остаются лишь теоретические шансы на выход в полуфинал турнира.

– Мы проиграли не самым сильным соперникам – сборным Японии и Южной Кореи, – цитирует ИТАР-ТАСС Жаркову. – Это и есть основная причина. Сегодня мы доминировали, но в последних двух эндах совершили критические ошибки. А команды на Олимпиаде не прощают такого. Мы, конечно, ждали, что выйдем в полуфинал. Понятно, что никто заведомо это место никому не отдает. Но если мы не выйдем, то я не стала бы называть это катастрофой. Хотя будет обидно и нам, и болельщикам, и самой команде за то, что мы могли бы быть на этом месте.

Жаркова также отметила, что молодость скипа команды Анны Сидоровой не является главной причиной ошибок.

– Я видела матчи, где она играла хорошо, – подчеркнула Жаркова. – Может быть, где-то сказывалось психологическое давление, понятно же, что все, в основном, идет от головы. Были игры, где ее ставили в условия, когда все решал сложный бросок, который не так часто получается. Но у Ани много титулов, для нее это вторая Олимпиада – и это достаточный опыт. А возраст тут ни при чем, поскольку те же опытные американки здесь не могут победить.

Источник: itar-tass.com
Россия на Играх
Сочи-2014
Анна Сидорова
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