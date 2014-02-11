Виктор Майгуров: "Хотелось выполнить медальный план, не оттягивая до самого конца"

Вице-президент СБР Виктор Майгуров подчеркнул, что настроение членов сборной России не должно меняться из-за не самого удачного выступления, передает из Красной Поляны спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Как настроение в коллективе?

– У тренерского штаба – не веселое, а девчонки не должны поддаваться влиянию со стороны. Каждый день что-то меняется. И тройки победителей, и погода. Ветер и туман на сей раз Олимпиаде благоволили – пришли только на финиш и не помешали спортсменкам.

– Насколько Россия близка к выполнению медального плана по биатлону?

– Ух, план – это такое дело... Лыжники тоже планировали медаль у Сергея Устюгова, но... Я лично стоял у телевизора и рвал волосы на голове. Как такое могло произойти?! Конечно, нам хотелось бы выполнить план в первой половине гонок, а не оттягивать до самого конца. Уже миллион раз говорилось, что если бы Антон Шипулин попал последним патроном, все могло измениться. Но наш любимый вид спорта непредсказуем. Мы не сдаемся. Бьемся.