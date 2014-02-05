Маттиас Аренс: "Допинг-скандалы не очень влияют на имидж биатлона"

Тренер сборной Канады Маттиас Аренс не стал комментировать исключение россиянки Ирины Старых из числа участников Олимпиады в Сочи по подозрению в применении допинга. Однако специалист отметил, что такая проблема в целом существует.

– Пока нет официального подтверждения, я не могу ничего прокомментировать, – подчеркнул Аренс. – Но то, что допинг используют в видах спорта, требующих большой выносливости, это факт. Не думаю, что имидж биатлона страдает как-то особенно сильно. Это один из видов спорта, связанных с выносливостью как раз. Нельзя сказать, что у нас дела обстоят хуже, чем в других видах. Надеюсь, что мы в лучшем положении, и будет печально, если я ошибаюсь. Спортсмены не должны беспокоиться, если они чисты. Биатлон – такой вид спорта, где нужны специфические навыки, их сочетание, так что здесь "чистые" спортсмены за счет мастерства могут иметь хороший шанс опередить тех, кто пытается всех обмануть. И атлеты проходят много испытаний, кстати. Я знаю, например, спортсмена, который с середины декабря десять раз сдавал допинг-пробы. Разработаны хорошие методы борьбы с мошенниками, поэтому рассчитываю, что их будут быстро разоблачать. Жаль, что порой необходимость сдачи допинг-проб мешает тренировкам, сну, жизни спортсменов, потому что допинг-контроль проводится, например, в шесть утра порой. Это не совсем удобно.