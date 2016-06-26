Александр Жданов: "Россияне могут бороться за медали на Олимпиаде"

Главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Жданов подчеркнул, что команда своим выступлением на домашнем чемпионате Европы показала, что способна бороться за медали на летней Олимпиаде-2016. В воскресенье в Москве на гребном канале в Крылатском завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Сборная России заняла второе общекомандное место в медальном зачете, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали. В олимпийских дисциплинах россияне выиграли два золота (каноэ-двойки – 1000 м, каноэ-одиночка – 200 м) и одно серебро (байдарка-четверка – 1000 м).

– Я доволен итогами чемпионата Европы как в целом, так и отдельно по спортсменам. Команда показала, что может бороться на Олимпийских играх за медали, – приводит ТАСС слова Жданова. – Второе место в медальном зачете подчеркивает уровень наших спортсменов. Также мы посмотрели своих соперников, их тактику, что тоже важно.