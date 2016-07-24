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Рио-2016

24 июля 2016, 18:01

Виталий Мутко: "МОК принял решение в интересах мирового спорта"

Владислав ТОПОЛЕВ
Корреспондент
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Министр спорта РФ Виталий Мутко признателен Международному олимпийскому комитету за решение, согласно которому российские спортсмены имеют возможность принять участие в Олимпиаде

Сегодня состоялось совещание членов исполкома МОК, на котором было принято решение, что национальная команда РФ не будет отстранена от участия в Играх-2016, а решение о допуске спортсменов будут принимать международные федерации по их видам спорта.

- Признателен  МОК за  принятое решение, - сказал Мутко на пресс-конференции. – Мы понимаем трудности, с которыми столкнулась организация. Мне кажется, что данное решение принято в интересах мирового спорта.

Россия едет на Олимпиаду-2016! Live!

Виталий Мутко
МОК
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