Виталий Мутко: "МОК принял решение в интересах мирового спорта"

Министр спорта РФ Виталий Мутко признателен Международному олимпийскому комитету за решение, согласно которому российские спортсмены имеют возможность принять участие в Олимпиаде.

Сегодня состоялось совещание членов исполкома МОК, на котором было принято решение, что национальная команда РФ не будет отстранена от участия в Играх-2016, а решение о допуске спортсменов будут принимать международные федерации по их видам спорта.

- Признателен МОК за принятое решение, - сказал Мутко на пресс-конференции. – Мы понимаем трудности, с которыми столкнулась организация. Мне кажется, что данное решение принято в интересах мирового спорта.

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