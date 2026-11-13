Россия с 13 спортсменами стала третьей на юношеской Олимпиаде. Неожиданный успех

Сборная выиграла 14 наград на первых олимпийских стартах в Африке, хотя уступала по численности основным соперникам.

В Дакаре завершился розыгрыш всех медалей IV летних юношеских Олимпийских игр. Сборная России в составе 13 спортсменов заняла третье место в неофициальном зачете, уступив только Китаю и Японии. Восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды завоевали пловцы Серафима Фокина и Богдан Торопкин, гимнасты Полина Дмитриева и Даниил Смирнов, велогонщица Ангелина Новолодская, рапиристка Ульяна Белых и их товарищи. Получился интересный эксперимент: россияне выступали под своим флагом и с гимном, но без привычной многочисленной делегации.

Четыре золота в одном бассейне

На ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе Россия выставила 94 спортсмена и выиграла 59 медалей, включая 29 золотых. В Дакар приехали лишь 13 человек в девяти видах спорта. Причина в том, что некоторые федерации сохранили ограничения, а часть квалификаций завершилась до изменения позиции МОК по допуску наших юниоров. Например, легкая атлетика с 36 комплектами наград прошла без россиян. При этом десять наших участников в других видах спорта поднялись на пьедестал.

Половину российского золота принесли два наших знаменосца-пловца. Пловчиха Серафима Фокина выиграла 50 и 100 метров баттерфляем. Богдан Торопкин победил на 100 и 200 метрах вольным стилем, а на четырехсотметровке взял серебро. В финале на 200 метрах он обыграл венгра Оливера Папаи, призера взрослого чемпионата Европы.

«Ни на одной из трех дистанций собой не остался доволен. Все на троечку. Но хотя бы помог команде своими медалями», — сказал Торопкин пресс-службе Олимпийского комитета России.

Богдану мешали жара и 30-градусная вода в открытом бассейне. У Фокиной за плечами тоже было испытание: после вывиха колена и перелома кости в начале года врачи допускали, что она вообще не вернется в плавание. В Дакаре волгоградка дважды слушала российский гимн на пьедестале, а на любимой двухсотметровке баттерфляем стала четвертой.

Лежачий полицейский и падение с перекладины

Велогонщица Ангелина Новолодская, выросшая в семье с 12 детьми, выиграла групповую гонку благодаря неожиданной тактике. Развязка на последних метрах оказалась совершенно необычной.

«И ускорилась прямо перед тем самым лежачим полицейским. Решила разгоняться прямо в него — была не была, что я теряю», — рассказала Новолодская пресс-службе ОКР.

Дорожная неровность заставила соперниц сбросить скорость. Затем Ангелина взяла бронзу в гонке с раздельным стартом, а Степан Бортник — серебро в мужской групповой гонке. У гимнастов сюжет вышел еще драматичнее. Чемпион Европы среди юниоров Даниил Смирнов после падения с перекладины попал в финал многоборья шестым, но там набрал 81,298 балла и стал первым. Самая юная россиянка — 14-летняя Полина Дмитриева поднялась с третьего места квалификации на первое в финале — 54,665 балла.

«Основными соперницами считала китаянок, но за их выступлениями не следила. И оценки на табло старалась смотреть только свои, мне так спокойнее», — призналась Дмитриева пресс-службе ОКР.

В смешанном турнире дуэт занял только 12-е место: Смирнов снова упал с перекладины. Зато рапиристка Ульяна Белых в финале уверенно победила египетскую рапиристку Сару Амр Хосни — 15:8. Серебро завоевали дзюдоистка Анастасия Добровольская и тхэквондистка Элина Тхамокова, бронзу — тхэквондист Башир Аджиев. Скейтбордистка Мария Ожигова остановилась в шаге от пьедестала.

«Важно, что этого результата добилась команда всего из 13 человек. Для сравнения: Китай, занявший первое место, представили 66 спортсменов, Японию на втором — 45, — написал в соцсетях министр спорта РФ Михаил Дегтярев. — Это достойный результат и свидетельство высокого потенциала наших молодых спортсменов. Игры в Дакаре стали важным шагом к полноценному возвращению российского спорта на международную арену».

Африканские открытия и пауза МОК

В первых олимпийских соревнованиях на территории Африки участвовали около 2700 спортсменов из 204 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев. Выступали делегации Великобритании, Германии, Франции, Польши, Украины и других недружественных стран. Однако во время поднятия российского флага и исполнения нашего гимна громких политических инцидентов не произошло. Это отличный аргумент в спорах о возвращении наших госсимволов.

Из самых ярких моментов Игр, не связанных с россиянами, можно вспомнить, как мужская команда Сенегала в баскетболе 3х3 вырвала золото у Литвы в овертайме — 14:13. Победный мяч забросил 16-летний сенегальский баскетболист Папа Мамаду Сиссе. Кенийские регбистки победили австралиек в дополнительное время, польские баскетболистки выиграли турнир 3х3, а Мадагаскар получил первую в своей истории медаль ЮОИ — бронзу в регби. Египетский пловец Зейн Али выиграл три дистанции баттерфляем.

«Для Африканского континента это было потрясающе. Мы увидели победы Египта в плавании и первые три золотые медали Сенегала в пляжной борьбе», — отметил председатель координационной комиссии МОК по Дакару Хамфри Каянге на официальном сайте МОК.

Но судьба проекта в целом остается неясной. МОК приостановил выбор хозяина летних ЮОИ-2030, решив пересмотреть роль проекта. Зимние Игры-2028 в Италии запланированы, а со следующими летними определенности нет.

«Мы взяли паузу и проводим анализ — вот на каком мы сейчас этапе. Продолжаем анализировать ситуацию», — заявила президент МОК Кирсти Ковентри на пресс-конференции 12 ноября.

Дакар доказал, что крупный олимпийский турнир можно провести в Африке, а 13 участников достаточно России для третьего места в общем зачете. Однако спортивный успех не гарантирует продолжения ЮОИ в прежнем формате. Ну а для нашей команды важен и другой вопрос: сможет ли она на ближайших зимних Юношеских играх выйти на старт не только с флагом, но и полноценным составом?