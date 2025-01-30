Только трое из семи кандидатов на пост главы МОК вспомнили о России

В Лозанне прошла презентация кандидатами на пост президента МОК своих программ, с которыми они идут на выборы.

Формат презентаций предложили крайне жесткий — каждому на выступление и ответы на вопросы дали всего десять минут. Учитывая это, все семеро предпочли отвечать на вопросы журналистов, а не выступать с монологами. «В целом кандидаты говорили на разные темы, но практически не делали резких, резонансных заявлений. Вопрос о России был поднят только в речах Фейсал ибн Хусейна, Давида Лапартьяна и Юхана Элиаша. Точнее — в их ответах на вопросы. Затем его уже просто не задавали, а сами кандидаты об этом не говорили.

Наиболее уверенно выглядели Самаранч-младший, Себастьян Коу и Кристи Ковентри, остальные проигрывали им по эффекту от выступления, а тяжелый японский акцент Ватанабе в принципе затруднял понимание того, о чем говорит президент Международной федерации гимнастики (FIG).

Выборы президента МОК пройдут 20 марта, однако уже сейчас понятно, что МОК не готов к тем резким изменениям, которые предложил японец, да и едва ли готов к изменениям вообще, если не считать чисто косметических. Главный вопрос — деньги от трансляций, которые составляют две третьих дохода МОК. И то, как кандидаты предлагают распоряжаться этими средствами, и определит победителя, а данной темы едва, самыми общими словами, коснулся лишь Себастьян Коу.

«СЭ» собрал ключевые выдержки, касающиеся наиболее острых вопросов о будущем олимпийского движения.

Фейсал ибн Хусейн. Фото AFP

Фейсал ибн Хусейн (Иордания)

О конфликте США и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА): «Не мне комментировать политику Соединенных Штатов. Мы — организация, которая помогла создать ВАДА, и я считаю, что она проделала потрясающую работу по решению проблемы допинга. Мы наблюдаем значительное сокращение случаев применения допинга на Олимпийских играх, и я думаю, что это означает, что они эффективны, и мы будем продолжать поддерживать это. Мы хотим, чтобы спорт был чистым и честным. Мы не можем позволить себе игнорировать потенциал людей, которые будут мошенничать. Это несправедливо по отношению к спортсменам. Это несправедливо и для болельщиков. Это несправедливо для олимпийского движения».

Об исключении бокса из программы Олимпиад: «Я думаю, что существует текущая стратегия. Очевидно, что МОК принял решение, что больше не будет продолжать поддерживать бокс или проводить соревнования по боксу, как это было в Токио и Париже. Я надеюсь, что к этому моменту появится альтернативное решение. Я бы очень хотел, чтобы бокс вернулся в программу. Это один из самых старых и оригинальных олимпийских видов спорта, и я надеюсь, что мы сможем найти всемирную федерацию, которая возьмет на себя ответственность за организацию бокса в Лос-Анджелесе. Я бы очень хотел видеть его там».

О России: «Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем иметь возможность пригласить весь мир на Олимпийские игры. Думаю, в этом и заключается наша цель. Речь идет о включении, а не исключении. Но я также понимаю, что существуют определенные ограничения и проблемы, связанные с тем, как расширить эту сферу. Сейчас, насколько я понимаю, исключение российских спортсменов основано на нарушении Олимпийской хартии. Моя роль и ответственность как президента МОК заключается в соблюдении Олимпийской хартии, и, пока никто ее не нарушает, нет никаких оснований для санкций. И я бы очень хотел найти механизм, с помощью которого мы могли бы вновь ввести их. Мир сильнее, когда мы все вместе. И я думаю, что именно это и делают Олимпийские игры. Они объединяют весь мир, будь то зрители, будь то участники, когда вы находитесь в Олимпийской деревне и видите форму разных цветов, а вокруг ходят люди и разговаривают друг с другом — это наша сила, и она должна охватывать всех людей, а не быть эксклюзивной или ограничивать людей от приезда. Для меня олимпийский идеал заключается именно в этом, но очевидно, что любая страна, нарушающая Олимпийскую хартию, столкнется с санкциями».

Давид Лапартьян. Фото Reuters

Давид Лапартьян (Франция)

О России: «Когда мы говорили о таких странах, как Россия, они не должны быть отстранены МОК на неопределенный срок. Это спортивная страна, поэтому наша цель — вернуть их в лоно Олимпийского комитета, однако есть причины, по которым МОК сегодня приостановил деятельность Олимпийского комитета России: нарушение олимпийского перемирия, а также тот факт, что они включили в состав ОКР другие территории, принадлежащие другой суверенной стране с признанными ООН границами. Таким образом, очевидно, что эти вопросы должны быть рассмотрены до того, как будут приняты решения по возвращению».

Об Олимпиаде в Африке: «МОК работает на пяти континентах, спорт универсален, а африканские спортсмены исключительны, и до сегодняшнего дня в Африке никогда не было Олимпийских игр. При этом, конечно, у них будут юношеские Олимпийские игры, сейчас мы смотрим на Кубок африканских наций и чемпионат мира по велоспорту в Руанде, и вместе с другими коллегами мы думали о том, что Олимпийские игры тоже должны быть в Африке. И я сказал, что Олимпийские игры должны на самом деле предложить, чтобы Олимпийские игры проходили в Африке, не назначая конкретную дату, но идея тем не менее заключается в том, что в течение этого предстоящего мандата на восемь лет, который может быть продлен один раз, надеюсь, в течение этих двух мандатов, мы хотели бы, чтобы Африка принимала Олимпийские игры, потому что Африка заслуживает Олимпийские игры».

О вызовах олимпийскому движению: «Одним из вызовов, конечно, будет нестабильность в мире. Это становится все сложнее и сложнее. И конечно, в будущем нам придется столкнуться с некоторыми кризисами. И именно поэтому нам необходимо продемонстрировать сильное лидерство. Изменение климата также является проблемой. Мы видим, что произошло зимой в Лос-Анджелесе. И это тоже, безусловно, отчасти результат изменения климата. Так что это еще одна тема. Одним из ключевых вызовов будет также цифровизация. Мир полностью меняется, разрушается. Так что это, конечно, один из вызовов. Но сегодня утром я также попытаюсь объяснить, как мы можем превратить все эти вызовы в возможности. У нас есть возможности объединить мир. Это то, чего мы хотим. Это наше видение. Это идеал олимпийского движения. Мы также можем правильно решить проблему изменения климата. Это то, что сделал Париж. У нас также есть потенциальные Олимпийские игры по киберспорту — это тоже способ взаимодействия с молодым поколением. Мы также можем охватить более широкую аудиторию благодаря цифровизации. Так что да, мы считаем, что у нас много проблем, но и много возможностей для того, чтобы сделать спорт еще более масштабным».

О Дональде Трампе: «У меня будет возможность напомнить президенту Дональду Трампу, если меня изберут и если мне придется с ним встретиться, что наша автономия, по сути, не подлежит обсуждению. Это само условие сохранения нашего послания, автономии, а также политического нейтралитета.

Юхан Элиаш. Фото AFP

Юхан Элиаш (Швеция)

О России: «Я считаю, что в нынешних условиях, а также в Париже индивидуальная программа нейтральных спортсменов сработала очень хорошо, и я думаю, что это очень важно, потому что ни один спортсмен не может выбирать, где он родился, и спортсмены никогда не должны быть использованы в политических целях. Поэтому я верю в эту программу, и мы должны убедиться, что и в Милано-Кортине все федерации, все зимние федерации примут эту программу».

Хуан Антонио Самаранч-младший. Фото Reuters

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Про мультикультурности: «Одна из ключевых вещей в нашей жизни — это универсальность. Без универсальности мы теряем значительную часть нашей причины быть, причины существовать. Поэтому мы продолжим в том же духе. Мы должны понять, что это мультикультурный и мультивселенский мир, и это не то, что может думать Запад или Восток, Большой Юг или Малый Север. Мы должны быть домом для всех, и мы упорно работаем над этим и будем продолжать.

О формате Олимпиад: «Отличие Олимпийских игр по сравнению с чемпионатами мира по олимпийским видам спорта — это огромная разница в ценности победы. Это связано с тем, что за Олимпийскими играми следят люди, которые обычно не являются поклонниками спорта. Мы должны сохранить эту особенность, то, что делает Олимпийские игры особенными, что символизирует Олимпийская деревня. Поэтому я бы всегда рекомендовал больше компактности в проведении Игр, чем меньше, но, конечно, в пределах разумного. Если есть веские бюджетные или стратегические причины, которые рекомендуют несколько раздвинуть границы Игр, мы должны будем это сделать, и мы это сделаем, но лично я люблю больше и предпочитаю более компактные Игры».

Кристи Ковентри. Фото AFP

Кристи Ковентри (Зимбабве)

О защите прав женщин в спорте: «Я считаю, что мы должны четко определить политику в женском спорте и вокруг него. Мы не ведем дискуссий, и ни один из ваших вопросов не основан на том, что мужской спорт находится в невыгодном положении на данный момент. Они всегда сводятся к тому, что женский спорт находится в невыгодном положении. И это само по себе говорит о том, что нам нужно встать и коллективно защитить женский спорт. И я считаю, что мы должны сделать это с помощью руководства в сотрудничестве с международными федерациями. Но это должен быть единый коллектив, вот что мы собираемся делать и вот как мы собираемся с этим справляться. Так что я, знаете ли, очень оптимистично настроена на то, что мне удастся собрать всех вместе, чтобы все федерации были на одной волне и могли защитить женский спорт в нашем будущем.

Себастьян Коу. Фото Reuters

Себастьян Коу (Великобритания)

О доходах МОК от трансляций: «Я не вижу причин, по которым они не смогут поддерживать этот доход. Но это будет происходить в совершенно других областях и с совершенно другим ценностным предложением. И это абсолютно необходимо. На какую бы платформу вы ни опирались, и я знаю, что мир меняется, он не меняется, он уже изменился. Я работаю в мире спортивного маркетинга уже 30 лет, и мы должны меняться вместе с ним. Но в первую очередь нам нужно принять подход, ориентированный на аудиторию, то есть, по сути, дать им то, что они хотят, когда они этого хотят и где они этого хотят. И прежде всего, чтобы национальные олимпийские комитеты всех форм и размеров, а также некоторые из небольших международных федераций могли наслаждаться этим безбарьерным физическим и цифровым опытом».

Моринари Ватанабе. Фото AFP

Моринари Ватанабе (Япония)

О революции, предлагаемой в формате проведения Игр: «Я предлагаю проводить Олимпийские игры на пяти континентах в одно и то же время. Это позволит МОК создать наилучшие условия для каждого вида спорта и, конечно, для спортсменов, снизить финансовую нагрузку на принимающую страну и обеспечить больший потенциал для трансляции и коммерческих возможностей. Я также предполагаю преобразовать МОК во Всемирную спортивную организацию, подобно Всемирной организации здравоохранения, и расширить ее деятельность, она будет оставаться независимой от политики и поддерживать барьеры демократии, прозрачности и гендерного равенства».

О причинах предлагаемой революции: «Посмотрим на Олимпийские игры в Париже, большой успех, великая Олимпиада. Но, с другой стороны, не у всех, но у многих национальных олимпийских комитетов много проблем. Экономические проблемы, война, а также не очень хорошие отношения с правительством. Почему так происходит? Потому что присутствие спорта в каждой стране мира не так уж высоко, недостаточно высоко. Вот почему, если на пяти континентах вместе работать и продвигать олимпизм, я думаю, что присутствие спорта будет расти. И в новом формате, когда Олимпиада будет идти на пяти континентах одновременно, это будет происходить 24 часа, потому что часовые пояса разные, таким образом, вы знаете, что вещатель может дать 24 часа для трансляции».